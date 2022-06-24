Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. За истёкшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на семь случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 24 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Количество смертей от COVID-19 за сутки зафиксировалось на отметке в 10 человек. Это на три пациента больше, чем за предыдущие сутки.

Излечились от вируса в Северной столице за сутки 218 человек. Их число сократилось лишь на пять пациентов относительно прошлых суток.

Отметим, что с момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 535 071 такой случай. Число жертв ковида достигло 34 072 человек, а переболели вирусом за всё время 1 498 699 петербуржцев.