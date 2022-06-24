Москва, 24 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Жители РФ ожидают, что их личное благосостояние снизится, в связи с чем отказываются от крупных покупок и отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым индекс потребительской уверенности в России во II квартале 2022 года снизился сразу на 10 процентных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Потребительские настроения — во многом эмоциональный показатель. И его отрицательная динамика наблюдается не только в России, но и практически во всех европейских странах. Вся зона евро — самый худший показатель за все время, Германия – до уровня 2002 года, Италия – до уровня 2012 года, США – худший с начала 1950-х годов и т.д. Оптимизм демонстрируют лишь некоторые страны, например ОАЭ и Китай», — сказала Лебединская.

По ее словам, на настроения жителей РФ угнетающе повлияли принятие очередного пакета антироссийских санкций и массовый уход иностранных брендов.

«Граждане ожидают, что их личное благосостояние снизится, в связи с чем отказываются от крупных покупок, отдыха. Но, отдавая предпочтение сбережениям, мы сами формируем обвал спроса», — предупредила она.

Кроме того, Лебединская уточнила, что рост пессимизма среди молодежи (с 17% до 32% за квартал) связан с уходом брендов и связанной с этим потерей рабочих мест.

«Но, думаю, высокая адаптивность позволит преодолеть негативный тренд уже к осени 2022 года», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Долгова рассказала, что население России перешло в экономный режим, что сказывается на спросе и отчасти сдерживает потребительские цены.