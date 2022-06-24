Киев, 24 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Киев может обсудить с Москвой границы Украины по состоянию «до 24 февраля». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с Россией], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, готов ли Киев обсуждать границы страны «до 24 февраля».

Кулеба также признал, что Россия превосходит Украину в силе, а оружия, поставляемого западными странами, «недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев не предпринимал попыток возобновить переговоры с Россией после визита европейских лидеров на Украину.

Читайте также: Песков: Киев не предпринимал попыток возобновить переговоры с Россией