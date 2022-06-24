Якутск, , 11:22 — REGNUM В Якутске на Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» выступили представители Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Маленькая жизнь (сс) hhach

Читайте также: В Якутии обсудят вопросы демографии Дальнего Востока и Арктики

Зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем докладе основной акцент сделал на повышении качества медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах. Эта проблема общая для всех дальневосточных регионов.

«Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил флагманское направление развития региона «Край здоровья. Растим будущее». Проект включает ряд мероприятий, направленных на увеличение штата медиков и развитие медицины края в целом. Обеспечение врачей жильем, строительство ФАПов, переоснащение амбулаторий и районных больниц. Все эти мероприятия реализуются», — сказал Никонов и добавил, что к участникам конференции у представителей края есть предложения, которые позволят усилить совместную работу по улучшению демографической ситуации.

Одно из предложений — внести изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения», увеличив размер единовременных компенсационных выплат по программе «Земский доктор». Также предлагается сформировать федеральную программу по внедрению телемедицины в регионах с низкой плотностью населения.

Еще одной темой для обсуждения на конференции стало создание международного медицинского кластера на Дальнем Востоке. Ранее эту идею поддержал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Кластер будут строить в Хабаровске. Он объединит центры инфаркта и инсульта, перинатальный центр, онкологическую помощь. Ключевыми направлениями в рамках международного сотрудничества станут центр экспертной эндоскопии, пластической хирургии, персонализированной медицины и лаборатории клинической фармакологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии стартовала VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», на котором представители федеральных и региональных органов власти, институты и эксперты обсудят вопросы демографии Дальнего Востока и Арктики. Конференция пройдёт с 23 по 24 июня в Якутске.