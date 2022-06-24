Улан-Удэ, 24 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, жертвой которого стали семилетний ребёнок. Трагедия произошла вечером 23 июня.

Велосипед

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, водитель микрогрузовика сбил мальчика, который ехал на велосипеде по проезжей части. В результате ребёнок скончался на месте.

Напомним, в тот же день в Вологодской области погиб 10-летний велосипедист. Съезжая вниз по грунтовой дороге, он не справился с управлением и упал.

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