Пекин, 24 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В городе Саньхэ, который находится в северной китайской провинции Хэбэй, прогремел сильный взрыв. Об этом 24 июня сообщили местные власти.

Niklas Freidwall Взрыв

Отмечается, что взрыв произошёл на одной из торговых улиц города около 09:18 (04:18 мск) и, согласно предварительным данным, его причиной стала детонация баллонов со сжиженным газом.

Также указывается, что в результате взрыва были выбиты стёкла в расположенных рядом зданиях и добавляется, что на месте происшествия работают 112 спасателей и 20 единиц техники. При этом уточняется, что все пострадавшие доставлены в медучреждения, ведётся выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тарбагатайском районе Бурятии два человека попали в больницу после взрыва газа.