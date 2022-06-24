Бухарест, 24 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Официальный Бухарест намерен сделать все возможное, чтобы обеспечить скорейшее вступление Молдавии в Европейский союз. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает 24 июня бухарестский телеканал Digi24.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«Я лично хочу, чтобы Кишинев присоединился к Бухаресту в «европейской семье» в разумные сроки, — резюмировал, в частности, Йоханнис. — Присутствие Молдавии в ЕС осчастливит Румынию».

Других объяснений глава румынского государства не дал.

Напомним, 23 июня на саммите ЕС в Брюсселе страны-участники структуры утвердили решение о предоставлении Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом документ не предусматривает автоматическую интеграцию соискателей в указанную организацию.