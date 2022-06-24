Сан-Хосе, 24 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики объявила зеленый уровень опасности на большей части территории страны в связи с прогнозом увеличения количества осадков, связанных с тропической волной, которая придет в страну. Об этом пишет Prensa Latina.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

За исключением Карибского склона, остальная часть страны находится в фазе угрозы осадков, указывает организация. Отмечается также, что объявление зеленой тревоги соответствует прогнозу Национального метеорологического института.

В прогнозе НМИ говорится, что прохождение тропической волны над территорией Коста-Рики 24 июня создаст нестабильные условия и в сочетании с местными факторами, такими как теплые утренние температуры и приход морских бризов, и будет способствовать возникновению эпизодов с дождями с большей интенсивностью во второй половине дня и ранним вечером.

Агентство по оказанию помощи призывает население сохранять бдительность в случае разлива рек или обрушения канализационных труб, а в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 911.