Кострома, , 11:55 — REGNUM В Костроме издали книгу о кремле, воссоздаваемом в Центральном парке, и Феодоровской иконе Божией Матери. Об этом сообщает церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». Автором издания выступил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Костромской кремль Наталья Диева

В книге содержатся исторические сведения о жизни комплекса в 19 и 20 веках, записки священников, служивших в кремле, проанализированы статьи «Костромских епархиальных ведомостей» с 1885 по 1917 год. Церковный труд доступен для всех желающих, электронная версия книги размещена на сайте Костромской митрополии.

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