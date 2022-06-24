Москва, 24 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Законопроект о ежемесячной выплате для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами внесла в Госдуму Сахалинская областная дума, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенкоминвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы и являющимся их родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей

Авторы обращают внимание на то, что размер выплат сопоставим с величиной MPОТ в 2022 году.

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