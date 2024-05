Вашингтон, 24 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Студия Qureate назвала дату релиза игры The Future You’ve Been Dreaming Of в сервисе Steam. Об этом 24 июня сообщает портал Gematsu.

Фигурка в стиле аниме

Игра, название которой переводится как «Будущее, о котором ты мечтаешь», появится в онлайн-магазине Valve 15 июля 2022 года, она будет озвучена на английский, японский и китайский языки. Проект представляет собой симулятор домашнего духа Дзасики-Вараси (японская версия домового), который присматривает за живущей в квартире девушкой. По сюжету, существо хочет привести хозяйку дома к светлому будущему.

Отметим, что изначально The Future You’ve Been Dreaming Of вышла на портативной консоли Nintendo Switch. Релиз игры состоялся 19 мая 2022 года.