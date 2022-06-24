Тирасполь, 24 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Высокий, «жёлтый» уровень террористической угрозы в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) продлён ещё на 15 суток. Указ об этом подписал глава ПМР Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Действие «желтого» уровня террористической опасности в Приднестровье продлено еще на 15 суток до 8 июля 2022 года, включительно», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Данный уровень действует в Приднестровье с 25 мая. В республике действуют усиленные патрули правоохранителей, на въездах в города стоят блокпосты, на госгранице с Молдавией проводится усиленный досмотр. До этого, с 26 апреля в ПМР действовал «красный» уровень, при котором запрещались массовые акции.

Напомним, в апреле в Приднестровье произошла серия терактов. Обошлось без жертв и пострадавших. По предварительным данным следователей, следы исполнителей ведут на Украину.