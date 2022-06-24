Сана, 24 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Гражданская война в Йемене породила угрозу международному судоходству на одном из самых оживленных торговых маршрутов в мире, предупреждает 24 июня Bloomberg. Уже несколько лет ветхий нефтяной супертанкер «Safer» с 1,1 млн баррелей сырой нефти ржавеет на якорной стоянке у порта Рас-Иса на западном побережье Йемена.

Ibtimes.com Йемен

Военизированная группировка хуситов, поднявшая восстание против правительства в 2014 году, предприняла несколько отчаянных попыток продать нефть, но покупателей отпугнули война и международные санкции. Тогда танкеру просто позволили разваливаться, используя перспективу катастрофической утечки нефти для шантажа международного сообщества с целью получения помощи и выгодных условий на переговорах.

Затем хуситы согласились разрешить выгрузку нефти с судна, но ООН и экологические группы, такие как «Гринпис», предупреждают, что времени и денег в обрез, а танкер «Safer» — это бомба замедленного действия, которая вот-вот взорвется, изливая свой токсичный груз в Красное море.

От этого может пострадать не только восемь прибрежных стран — Йемен, Саудовская Аравия, Иордания, Израиль, Египет, Судан, Эритрея и Джибути, — но и международное судоходство на одном из самых оживленных маршрутов. Риск для мировой экономики огромен.

Ущерб от Safer будет гораздо больше, чем от контейнеровоза «Ever Given», заблокировавшего Суэцкий канал в марте 2021 года. По оценкам ООН, только на очистку Красного моря потребуется 20 млрд долларов; ущерб для мировой экономики может быть в разы больше.

В последний раз судно осматривалось восемь лет назад Американским бюро судоходства, еще до начала гражданской войны. Оно отчаянно нуждается в ремонте. Разлив нефти из пробитого корпуса или взрыв — это явная и реальная опасность.

По оценкам ООН, экстренная операция по разгрузке нефти обойдется в 80 млн долларов. Еще 64 млн потребуется на замену судна. Однако ООН не хватает 20 млн долларов на операцию по разгрузке. Чтобы восполнить нехватку средств, ООН вынуждена прибегнуть к краудфандингу.