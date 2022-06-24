Кировский район, Ставропольский край, 24 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлен факт превышения должностных полномочий, в результате чего был нанесен существенный материальный ущерб региональному бюджету. В совершении преступления подозревается глава Кировского городского округа. При его участии были похищены 3 млн рублей при строительстве многофункционального центра в городе Новопавловске. По данному факту против главы района возбуждено уголовное дело, сообщили 24 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как было установлено сотрудниками краевого управления ФСБ, в 2014 году районная администрация в лице главы Кировского городского округа подписала контракт с ООО «Гром». Строительная компания должна была построить многофункциональный центр стоимостью 24 млн рублей. Все работы были полностью оплачены, однако превышение их объемов, согласно актам приемки объекта, составило не менее 3 млн рублей.

«Заказчиком в лице главы администрации Кировского муниципального округа оплачены фактически не выполненные работы (услуги) в размере не менее 3 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время по делу ведется следствие. Кроме того, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства компании «Гром».

Согласно данным администрации, главой Кировского муниципального района с 2014 по 2017 год был Владимир Лукинов. В 2017 году он стал главой Кировского городского округа.