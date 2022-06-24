Брянск, 24 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализировано четыре человека с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в региональном оперативном штабе. Выписано после лечения 25 пациентов.

Александр Погожев ИА REGNUM Красная зона

С начала пандемии в Брянской области выявлено 162 244 носителя коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 158 044 человека. Скончались от осложнений при инфекции 4 036 пациентов.

Лаборатории региона проверили 1 943 183 теста на COVID-19.