Москва, 24 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Сергей Пахомов, Павел Качкаев и Анатолий Выборный, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

В 2012 году стартовала программа капитального ремонта, по которой собственники обязаны платить регулярные взносы, напомнили авторы.

«Но, как показывает статистика, аварийного жилья не стало меньше и в настоящее время аварийным признано порядка 19 миллионов квадратных метров жилья. Временная программа по переселению стала постоянно действующим механизмом», — говорится в сопроводительных материалах.

Такая ситуация, по мнению авторов, возникла из-за отсутствия достоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов, что, в свою очередь приводит к ошибкам при составлении планов текущего и капитального ремонта.

Согласно законопроекту, региональные власти или собственники помещений смогут принять решение о проведении технического обследования многоквартирного дома. В случае, если инициаторами обследования будут собственники, то все расходы на экспертизу они должны будут взять на себя.

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