Вашингтон, 24 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Известный рэпер Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший) опубликовал новый микстейп под названием The Big 3. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 24 июня.

Кадр из клипа Roddy Ricch

Представленный проект включил в себя три сольные композиции, продюсером которых выступил Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн). Стоит отметить, что The Big 3 стал первым полноценным релизом Roddy Ricch после выхода альбома Live Life Fast в 2021-м.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно об аресте Roddy Ricch из-за найденного у него огнестрельного оружия. Вскоре музыкант был выпущен на свободу под залог.