Минск, 24 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Минск для того, чтобы принять участие в 32-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ (КСГП). Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Kremlin.ru Игорь Краснов

Отмечается, что в ходе своего визита Краснов проведет ряд двусторонних встреч, а также трехстороннюю встречу с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым и генпрокурором Армении Артуром Давтяном, при этом в ходе последней пройдет обсуждение реализации ранее достигнутых договоренностей.

«Заключительной частью визита станет участие Игоря Краснова в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня основания прокуратуры Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что свой рабочий визит в Белоруссию генпрокурор России начал с возложения венка к мемориальному комплексу «Курган Славы» в Минске, воздвигнутому в честь Великой победы советского народа над фашизмом и в память о беспримерном подвиге солдат и офицеров Красной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочую встречу 25 июня в Санкт-Петербурге.