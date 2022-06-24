Париж, 24 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн намерена выступить с общей политической речью 5 июля перед Ассамблеей, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Элизабет Борн должна выдвинуть программу своего правительства перед Ассамблеей.

Премьер-министру не гарантируют получение вотума доверия, если Элизабет Борн выступит с речью на заседании Ассамблеи. Коалиция президента Франции имеет 245 мест из 577. Остальные места в Национальной ассамблее Франции принадлежат коалиции левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) и партии «Национальное объединение». NUPES представят 133 депутата, а «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен — 89 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что встретится с главами групп сформированной Ассамблеи.