Москва, 24 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Минпромторг России на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики представил предложения по содействию предприятиям судостроения за счёт госпрограмм и иных механизмов.

Судоверфь «Звезда» с высоты птичьего полёта

Ведомство предложило разработку проекта по установлению «нулевой» ставки НДС на услуги гражданского судоремонта предприятий Дальнего Востока и Арктики. Для того, чтобы сохранить ставку, компании предоставляющие услуги, должны выполнить обязательства по сохранению численности работников, а также модернизации своих мощностей.

Как сообщалоИА REGNUM, по словам заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округеЮрия Трутнева, разворот товаропотока в сторону Востока увеличил нагрузку на БАМ и Транссиб. Северный морской путь должен взять эту нагрузку на себя.

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