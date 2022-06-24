Луганск, 24 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Некоторые населённые пункты в Луганской Народной Республике остались без воды из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Сообщение об этом опубликовано 24 июня в телеграм-канале правительства ЛНР.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Обесточены объекты водоснабжения, подающие воду в Луганск и Славяносербский район. Это скважина «Тепличное», Айдарская насосная станция и насосная станция «Каменобродская перекачка».

Централизованное водоснабжение не работает в сёлах Весёлая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка, а также в посёлке Тепличное и Каменнобродском районе Луганска. На ЛЭП идут ремонтные работы.

«Подача воды потребителям прекращена до восстановления энергоснабжения», — предупредили в правительстве.

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