Южно-Сахалинск, 24 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На Сахалине в селе Красногорск в детском саду воспитанница получила травму. Прокуратура Томаринского района проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в краевом ведомстве.

ИА REGNUM Детский сад

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Подробности травмирования малолетнего ребёнка не раскрываются. Известно, что девочка пострадала во время прогулки. Данный факт не был своевременно установлен воспитателем, что могло привести к тяжким последствиям. Ребёнку оказана медпомощь.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и сотрудников детского сада. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — уточнили в прокуратуре Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, суд вынес приговор жителю Биробиджана, который в сентябре разбил окно дошкольного учреждения и залез внутрь, перепугав сотрудников и детей. Его определили на принудительное лечение.