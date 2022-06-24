Воронеж, 24 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Создать материально-технические, продовольственные и медицинские запасы в целях гражданской обороны рекомендовано главам районов Воронежской области. Соответствующее постановление правительства Воронежской области опубликовано 21 июня.

Technologiya.ru На учения по гражданской обороне

Рекомендации даны в соответствии с требованиями федерального законодательства о гражданской обороне и региональными нормативными актами.

«Рекомендовать главам (главам администраций) городских округов, муниципальных районов, городских поселений Воронежской области и руководителям организаций, расположенных на территории Воронежской области, отнесённых в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создать соответствующие запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и других средств», — говорится в тексте постановления.

Этим же постановлением региональным департаментам промышленности и транспорта, предпринимательства и торговли, аграрной политики, здравоохранения, дорожной деятельности, ЖКХ и энергетики, управлениям ветеринарии лесного хозяйства поручено «осуществить проведение мероприятий по созданию, использованию и восполнению запасов материальных средств».

В постановлении отмечается, что запасы средств накапливаются заблаговременно в мирное время. Речь идёт о создании резервов техники, приборов, оборудования, продовольственные запасы включают в себя крупы, консервы, муку, соль, сахар, чай. Также необходимо подготовить средства связей и оповещения, средства для радиационной и химической защиты, топливо, свечи, спички.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев дал поручение привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны и обеспечить работу системы оповещения на юге России.