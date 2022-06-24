Ульяновск, 24 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовали мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. Запланировано проведение более сотни различных акций и событий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России

За три дня на открытых площадках Ульяновска и в районах области запланировано более 100 событий. Череду праздничных событий откроют 24 июня районы, 25 июня мероприятия состоятся в Ульяновске, 26 июня организуют экскурсионные и эко-туристические поездки для молодёжи.

Основные торжества пройдут 25 июня. В частности, в Ульяновске состоится забег по многоборью «Игры героев», пройдут соревнования по стритболу, будут работать выставочные и интерактивные площадки от образовательных организаций и предприятий региона.

Помимо этого, желающие смогут принять участие в фестивале танцевальных субкультур и мастер-классее по стрит-арту. Для семей организованы мастер-классы, лекторий и детская развлекательная программа.

Также в областном центре состоится чемпионат Приволжского федерального округа по автозвуку среди автолюбителей, выступят молодёжные музыкальные коллективы

Вечерняя программа включает показ спектакля и большой праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Ульяновске в рамках празднования Дня России состоялся праздник «День молока».

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