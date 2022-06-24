Манагуа , 24 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявила о планах властей шаг за шагом бороться с бедностью и искоренить ее в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Tavox13 Росарио Мурильо

Выступая перед прессой после завершения церемонии, посвященной 86-й годовщине со дня рождения отца Сандинистской народной революции Карлоса Фонсеки Амадора, Мурильо заявила, что решения исполнительной власти направлены на поддержание и защиту мира в стране.

«Люди все больше осознают свободу, и наш долг делать добро, а делать добро — значит защищать свои права, право жить в мире, безопасности, работать, учиться и, прежде всего, в основных условиях для благополучия и процветания», — сказала Мурильо.

Она отметила, что такому народу, как никарагуанский, невозможно забыть, откуда он родом, кто он и что значит история, которая делает его сильным: «Если приступы ненависти случаются, мы должны противостоять им, отпугнуть их и погасить любовью, надеждой и верой».