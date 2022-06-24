Кемерово, 24 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Кемерово примет участие во Всероссийской акции «Лучи Победы». Об этом сообщили в мэрии города.

t. me/KemAdmOnline «Лучи Победы»

«Акция приурочена к годовщине парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади: вечером вокруг Кремля небо над Москвой освещали прожекторы, — уточнили в администрации.

В Кемерове акция начнётся в 23:00 (время местное). В это время промышленные предприятия направят в небо прожекторы, далее эстафету подхватит Губернский центр спорта «Кузбасс». С 1:00 до 2:00 (время местное) 12 прожекторов будут освещать с крыши здания ночное небо в знак памяти всех, кто отдал свои жизни за Победу.

Напомним, что Кемерово носит федеральное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной в городе было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов и работали 12 тыловых эвакогоспиталей.