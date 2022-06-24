Москва, 24 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Москве в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа в седьмой раз пройдёт Международный фестиваль фейерверков, сообщается 24 июня на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

В этом году фестиваль фейерверков посвятят традиционным искусствам народов России, потому что 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Зрители увидят выступления лучших пиротехнических команд из Латинской Америки, Европы и Азии. Также москвичей и гостей ждут театрализованное представление в постановке Ильи Авербуха, выступления музыкантов и др. Вход на фестиваль платный.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в 2019 году программа фестиваля фейерверков была посвящена театральному искусству.

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