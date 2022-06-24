Кишинёв, 24 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Молдавии не нужно стремиться входить в состав Евросоюза. Об этом журналистам заявил экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Политик отметил, что присуждение Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС восторженно воспримут в действующем руководстве стран, но сам он не разделяет этой радости.

«Когда было подписано Соглашение об ассоциации, и это ни к чему не привело», — сказал Додон.

Он отметил, что Евросоюз переживает непростой период, о чём свидетельствует выход из его состава Великобритании и отставка проевропейского правительства Болгарии. Додон в принципе сомневается, что ЕС долго просуществует.

«Молдова со своими неразрешёнными проблемами, включая территориальные, куда-то торопится. Я считаю, это неправильно», — заявил экс-президент.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение дать Молдавии статус кандидата, претендующего на членство в ЕС. Президент республики Майя Санду назвала это «историческим днём».