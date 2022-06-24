Иркутск, 24 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды. По данным Иркутского гидрометцентра, 25 июня местами ожидаются ливни, грозы. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Гроза в городе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, прогноз доведён до руководителей муниципалитетов, начальников пожарно-спасательных гарнизонов и так далее.

«25-27 июня местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов», — добавили в ведомстве.