Нурлат, Татарстан, 24 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Во время тушения пожара в частном доме в городе Нурлате обнаружили тело подростка. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии.

Пожар в доме

О горящем строении стало известно 08:19 (мск). По предварительным данным, возгорание произошло в сарае, затем огонь перекинулся на дом, где находился подросток. Его родители в момент инцидента находились на работе, а бабушка — на приусадебном участке. Семья на профилактических учетах не состояла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ранним утром 9 июня в поселке Малые Клыки под Казанью произошел пожар. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались около 90 человек.

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