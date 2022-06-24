Бухарест, 24 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Румынии начался первый этап широко разрекламированной правительством страны Национальной программы по утилизации бытовой техники, предусматривающей выделение гражданам специальных ваучеров и наличных средств за принесенные на соответствующие пункты приема холодильников, стиральных машин и других агрегатов. Об этом 24 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Стиральная машина

Согласно официальной информации, нововведение призвано «улучшить техническое оснащение частных домов и квартир граждан».

«Таким образом, мы стремимся поднять быт румын на принципиально новый качественный уровень», — говорится в заявлении румынского правительства.

Бюджет указанной программы составляет 25 млн леев ($5,3 млн). В частности, за каждый сданный холодильник его владелец получит сертификат на 400 леев ($85), за морозильную камеру — 500 леев ($106), а за посудомоечный блок — 550 леев ($117).

По словам независимых аналитиков, подобная инициатива может привести к резкому росту количества бытовых краж.