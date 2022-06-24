Сеул, 24 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи разрабатывает меры по снижению темпов сокращения населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов страны Бан Ги Сона.

RitaE Население

Данное заявление он сделал 24 июня в ходе первого заседания рабочей группы по противодействию угрозам демографической безопасности.

Представитель министерства подчеркнул, что проблема сокращения населения становится всё более серьёзной, а также добавил, что власти стремятся разрешить данную проблему.

Бан Ги Сон акцентировал внимание на том, что в первую очередь правительство сосредоточится на замедлении темпов сокращения населения. Для этого будет внедрена система выплат родителям, усилена поддержка граждан при заключении брака, рождении детей и другим моментам, связанным с созданием семьи и воспитанием детей.

Он также сообщил о планах оптимизировать систему образования, расширить поддержки регионов, столкнувшихся с проблемой сокращения населения, подчеркнув, что власти планируют создать и поддерживать развитие новых отраслей, создающих рабочие места для пожилых людей.