Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В День семьи, любви и верности 8 июля молодожёнам разрешат провести фотосессию в Петербургском метрополитене. Об этом 24 июня заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Фото на память о торжестве молодые семьи смогут сделать 8 июля с 10:00 до 11:00 на станции метро «Пушкинская» (красная линия), как на одной из самых романтичных в Петербургском метрополитене. Поляков отметил, что вступившие в законный брак ожидаются в свадебных нарядах.

Помимо того, что молодожёны смогут сфотографироваться в необычной локации, они также смогут рассказать об истории своей любви. Для участия необходимо зарегистрироваться до 1 июля 2022 года, прислав подтверждение на адрес электронной почты metrospbphoto@yandex.ru с указанием номера телефона для обратной связи.

«Первой паре, зарегистрировавшейся на фотосессию в Петербургском метрополитене, я лично вручу памятный подарок. Он поспособствует укреплению семьи», — заключил Поляков.