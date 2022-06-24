Донецк, 24 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В 10:09 с позиций в Камышевахе был обстрелян Кировский район Донецка. По городу выпущено две ракеты с применением реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку.