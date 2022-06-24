Посол РФ: Москва и Пекин нарастят взаиморасчеты в нацвалютах
Москва, 24 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.
По его словам, доля нацвалют во взаиморасчетах между двумя странами составляет от 20 до 25% и она растет.
По его словам, эта тенденция сохранится и будет постепенно набирать обороты, но «никто не ставит задачу сделать это быстро, что называется, себе во вред, это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям.
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