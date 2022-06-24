Москва, 24 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в национальных валютах, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его словам, доля нацвалют во взаиморасчетах между двумя странами составляет от 20 до 25% и она растет.

«Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета — доллар США, или как по природному газу евро, они пока сохраняют свою силу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, эта тенденция сохранится и будет постепенно набирать обороты, но «никто не ставит задачу сделать это быстро, что называется, себе во вред, это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям.

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