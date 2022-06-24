Луганск, 24 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Во время разминирования снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в городе Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) получили ранения два сапера. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Gov.ua РСЗО «Ураган»

Отмечается, что 23 июня в 11:40 (совпадает с мск) в Стаханове при проведении работ по разминированию территорий произошла детонация кассетного боеприпаса РСЗО БМ-27 «Ураган».

«В результате взрыва получили МВТ (минно-взрывные травмы) и осколочные ранения два сапера МЧС ЛНР 1984 и 1990 годов рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что пострадавшие сапёры были доставлены центральную городскую больницу Стаханова, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие жёлтого уровня террористической опасности в Курской области было продлено до 8 июля.