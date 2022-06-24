Москва, 24 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил финансовые претензии Министерства обороны России к самарскому АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». Сумма иска в итоге снизилась с более чем 2,87 млрд рублей до 98,7 млн рублей. Решение судьи Чадова может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

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В основе спора лежал контракт от 2016 года. Истец посчитал, что исполнитель нарушил сроки его реализации и через суд потребовал взыскать с ракетно-космического центра неустойку — 2 871 838 075,76 рубля.

«Факт нарушения ответчиком обязательств по контракту подтверждается материалами дела», — отмечается в вердикте.

Между тем размер неустойки судья снизил, посчитав завышенным.

Напомним, весной 2022 года суд уже рассматривал крупный спор министерства с самарским предприятием. Речь шла о 3,9 млрд рублей. Иск удовлетворили лишь частично, но сумма не сообщалась, так как дело закрыли от публики из-за наличия в материалах секретных данных.