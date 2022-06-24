Вынесено решение по иску Минобороны России на 2,8 млрд рублей
Москва, 24 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил финансовые претензии Министерства обороны России к самарскому АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». Сумма иска в итоге снизилась с более чем 2,87 млрд рублей до 98,7 млн рублей. Решение судьи Чадова может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.
В основе спора лежал контракт от 2016 года. Истец посчитал, что исполнитель нарушил сроки его реализации и через суд потребовал взыскать с ракетно-космического центра неустойку — 2 871 838 075,76 рубля.
«Факт нарушения ответчиком обязательств по контракту подтверждается материалами дела», — отмечается в вердикте.
Между тем размер неустойки судья снизил, посчитав завышенным.
Напомним, весной 2022 года суд уже рассматривал крупный спор министерства с самарским предприятием. Речь шла о 3,9 млрд рублей. Иск удовлетворили лишь частично, но сумма не сообщалась, так как дело закрыли от публики из-за наличия в материалах секретных данных.
Справка: РКЦ «Прогресс» входит в состав госкорпорации «Роскосмос», занимается производством ракет-носителей и космические аппараты.