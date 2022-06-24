Иркутск, 24 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Братске Иркутской области перед судом предстанет директор футбольного клуба «Сибиряк» по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Прокуратура Иркутской области Прокуратурой организовано проведение проверки по факту обрушения трибуны на стадионе в городе Братске

По данным следствия, 26 апреля 2021 года пять девушек 16-19 лет пришли на стадион «Металлург» для участия в репетиции к празднованию Дня Победы. Они ждали начала репетиции на трибуне.

«В какой-то момент произошло обрушение плиты покрытия трибуны стадиона, что привело к падению указанных лиц с высоты не менее 2 метров и причинению им физической боли и телесных повреждений различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Причиной инцидента, как отмечается, стало непроведение вовремя комплексного обследования трибуны стадиона и капитального ремонта. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.