Курск, 24 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Действие жёлтого уровня террористической опасности в Курской области продлено до 8 июля. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт 24 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить жёлтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — написал Старовойт.

Он уточнил, что спецслужбы и правоохранители продолжают работу в усиленном режиме. Губернатор призвал граждан проявлять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности действует в Курской области с апреля. Ранее этот режим продлили власти другого приграничного региона — Брянской области.