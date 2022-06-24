Бухарест, 24 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. С начала 2022 года из-за отсутствия прибыли и стабильного финансирования в Румынии закрылось более 40 тыс. предприятий, обеспечивавших работу около 800 тыс. человек. Об этом 24 июня со ссылкой на отчет крупной румынской независимой статистической службы сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По данным экспертов, наибольшее количество компаний, прекративших свое существование, зарегистрировано в системе торговли и маркетинга (до 40% от указанного числа). За ними следуют транспортные и курьерские фирмы.

Напомним, в настоящее время число безработных граждан в Румынии составил 5,5 млн человек. Это один из самых высоких показателей в ЕС.