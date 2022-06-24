Белгород, 24 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В 2022 году некоммерческие организации Белгородские области получат 240 млн рублей, сообщил 24 июня губернатор Вячеслав Гладков.

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Первый транш для НКО из областного бюджета составил 60 млн рублей. Затем региональные власти направили 40 млн рублей ТОСам и 10 млн рублей старостам сельских поселений. Кроме того, область получила 60 млн рублей из Фонда президентских грантов — их тоже распределят между общественными организациями.

«Надеюсь, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к нашим общественникам, идеи, которые вы вынашивали, получат свою реализацию, воплощение и мы вместе со всеми жителями Белгородской области будем радоваться вашим успехам и вашим результатам», — отметил губернатор.

На заседании областной Думы 23 июня было принято решение дополнительно выделить НКО ещё 70 млн рублей из казны региона.