Москва, 24 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на обвинения в мошенничестве со стороны учеников её курса. Она опубликовала пост на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

В своём сообщении журналистка пожаловалась на излишнее внимание к её деятельности: «Как только Собчак решает заниматься серьёзным образованием, ждите заказухи на каждом углу». Она также добавила, что якобы с самого начала некоторые ученики её курса пытались его «разоблачить»: «Когда мы открыли продажи, моя команда сообщила мне, что три человека, оплативших вип-пакет, объединились, чтобы «разоблачить» мой курс. Я спросила, что разоблачать, ведь курс ещё не начался. Они сказали, что всегда найдут, что разоблачать у Собчак», — говорит телеведущая, добавив, что пришла в образование «надолго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники курса «Метод Собчак» попросили Следственный комитет организовать проверку деятельности Собчак. По словам учеников, они заплатили от 300 до 600 тыс. рублей, и якобы не получили взамен обещанной им информации.