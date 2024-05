Вашингтон, 24 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Известные рэперы Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) и Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) выпустили совместную песню From the D 2 the LBC, дополнив её одноимённым видеоклипом. Об этом 24 июня написал портал Pitchfork.

Кадр из клипа From the D 2 the LBC Eminem и Snoop Dogg в образах NFT-обезьян

Новое видео выполнено в частично анимированном формате: артисты время от времени предстают в образе популярных NFT-обезьян, устраивающих хаос. Ожидается, что сингл From the D 2 the LBC также войдёт в предстоящий сборник хитов Eminem под названием Curtain Call 2.

Напомним, Eminem и Snoop Dogg за всё время сотрудничали лишь однажды — при создании трека Bitch Please 2 в 2000 году. В 2022-м музыканты вместе выступил в рамках Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show.