Eminem и Snoop Dogg перевоплощаются в NFT-обезьян в новом клипе
Вашингтон, 24 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Известные рэперы Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) и Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) выпустили совместную песню From the D 2 the LBC, дополнив её одноимённым видеоклипом. Об этом 24 июня написал портал Pitchfork.
Новое видео выполнено в частично анимированном формате: артисты время от времени предстают в образе популярных NFT-обезьян, устраивающих хаос. Ожидается, что сингл From the D 2 the LBC также войдёт в предстоящий сборник хитов Eminem под названием Curtain Call 2.
Напомним, Eminem и Snoop Dogg за всё время сотрудничали лишь однажды — при создании трека Bitch Please 2 в 2000 году. В 2022-м музыканты вместе выступил в рамках Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности.