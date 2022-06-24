Сеул, 24 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. За пять лет в Южной Кореи выросло число людей, обращающихся в медицинские учреждения с симптомами депрессии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института по оценке эффективности медицинского страхования.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Депрессия

Согласно опубликованным данным, с 2017 по 2021 год число обращающихся в медучреждения увеличилось на 35,1% — с 691 тыс. до 933 тыс. человек.

Известно, что за последние пять лет данный показатель среди лиц в возрасте 20-29 лет вырос на 127,1%, 10-19 лет — на 90,2%, до 10 лет — на 70,2%, от 30 до 39 лет — на 67,3%.

Если в 2017 году наибольшая доля пациентов с депрессией приходилась на лица в возрасте 60-69 лет (18,7%), то в 2021 году их место заняли лица в возрасте 20-29 лет (19%).