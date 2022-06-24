Ульяновск, 24 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ульяновске перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в смерти пожилого горожанина из-за ожогов, полученных во время горячего душа. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

Фигуранткой уголовного дела стала 49-летняя жительница Ульяновска. Правоохранители считают, что 8 марта 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Героя России Аверьянова, помогала мыться находившемуся в состоянии опьянения 63-летнему знакомому.

«[Обвиняемая] направила на него струю горячей воды, не проследив за её температурой. Потерпевший находился под воздействием горячей воды не менее получаса и получил множественные ожоги», — отмечают в следственном управлении.

В ведомстве сообщают, что мужчина скончался 12 марта в больнице от термических ожогов.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске по аналогичной статье возбуждено уголовное дело по факту смерти во время госпитализации в медицинское учреждение 13-летнего мальчика.

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