Ярославль, 24 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле суд заново рассмотрит уголовное дело бывшего советника мэра Сергея Бакшина. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

City-yaroslavl.ru Сергей Бакшин

Начав рассмотрение по существу 25 января 2022 года, суд решил вернуть дело Бакшина в прокуратуру из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса».

23 июня стало известно, что уголовное дело повторно передано в суд. Теперь его будет рассматривать другой судья. Пока что дата заседания не назначена.

Напомним, Сергей Бакшин обвиняется в двух эпизодах получения взяток. По версии следствия он, будучи заместителем директора АО «Центр», претендовал на получение 1,5 милионов рублей за содействие предпринимателю в заключении договора об организации ярмарок на выгодных взяткодателю условиях. Второй эпизод связывают с его работой в Люберцах, где он получил от директора коммерческой организации ноутбук и принтер за «сокрытие сведений о незаконно размещённых рекламных конструкциях».