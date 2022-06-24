Москва, 24 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Вероятность того, что в 2022 году экономика РФ упадет ниже 8,2%, невысока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Во-первых, введенные санкции «переработаны» экономикой России, и усиление их влияния даже с учетом разработки очередных пакетов крайне маловероятно, — сказал Чередниченко. — Во-вторых, введенные российскими властями «шоковые» монетарные ограничения отменены и получили обратный вектор, нацеленный на рост выпуска в экономике. Более того, в дополнение к отменам ограничений добавился ряд инициатив роста».

Кроме того, как полагает Чередниченко, очевидно, что в 2023 году экономика РФ будет расти. В частности, из-за низкой базы 2022 года.

«Также в 2022 году запустили ряд механизмов поддержки ключевых отраслей, которые будут локомотивами ряда смежных направлений. Например, строительство, — сказал Чередниченко. — Помимо того, что оно предполагает значительное вовлечение трудовых ресурсов, а это очередной удар по снижению уровня безработицы, так еще и поддерживает ряд смежных производств. Кроме того, ориентация на Азию и прежде всего Китай дает основания полагать, что это направление сотрудничества откроет новые инвестиционные возможности для России и российского бизнеса, а это ключевой источник дальнейшего роста. Также есть вероятность компромисса с Евросоюзом, а возможно, и с США, в 2023 году. Это еще один плюс в копилку развития возможностей экономики России в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев заявил, что в 2022 году снижение ВВП РФ будет в диапазоне 7-10%.