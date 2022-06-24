Казань, , 11:50 — REGNUM В Татарии добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер», участвующие в специальной военной операции России на Украине, получат единовременную выплату в размере 260 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Установить в качестве меры социальной поддержки лицам, проходящим военную службу в батальонах «Алга» и «Тимер», сформированных в республике Татарстан в период специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, единовременную денежную выплату в размере 260 тысяч рублей», — говорится в указе.

В казанском пункте отбора на военную службу по контракту отмечают, что попасть в именные батальоны сложно. Добровольцы проходят медицинский осмотр, тестирование и собеседование. Затем всех кандидатов тщательно проверяют на отсутствие штрафов, судимости, берут характеристики с места жительства, учебы и работы.

Со всей республики уже отобрали более 300 человек. Они прошли тотальные проверки и ждут отправки на полигон, передает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии семьи добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, получат по 2 млн рублей.

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