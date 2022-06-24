Донецк, 24 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Кировский район Донецка подвергся обстрелу украинских нацистов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом 24 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.ru РСЗО «Ураган»

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:09 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три украинских установки «Град» и два грузовых автомобиля уничтожили военные России и ДНР за сутки в ходе спецоперации по защите Донбасса.