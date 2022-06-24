Херсон, 24 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В результате взрыва в Херсоне погиб глава управления семьи молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили 24 июня в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Подробности случившегося со ссылкой на представителей администрации опубликовало РИА Новости. Согласно информации, Савлученко садился в автомобиль, и в этот момент произошёл смертельный взрыв. Мужчина погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне 24 июня произошёл террористический акт.